1 Abstand halten und Maske tragen, das ist weiterhin angesagt. Foto: Zinken

Wieder gibt es in der Pandemie vier Todesfälle im Landkreis zu beklagen.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilte die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Donnerstag, 30. Dezember wurden 125 Neuinfektionen gemeldet – die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn steig damit auf 23 987 Infektionen, zudem gibt es 22 774 Genesungen (+2 im Vergleich zum Vortag) sowie 293 Todesfälle (+4). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 920 Personen (+119). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag 74 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den aktuell 50 verfügbaren Intensivbetten im Landkreis 20 durch Coronapatienten belegt, vier Betten sidn frei. Die Zahl der invasiv beatmeten Coronapatienten liegt unverändert bei sechs Personen.

Inzidenz sinkt weiter

Die Sieben-Tage-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt im aktuellen Tagesbericht mit 262,6 an, am Vortag lag der Wert bei 302,1.

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Über die Feiertage ist die PCR-Abstrichstelle eingeschränkt erreichbar: am Freitag, 31. Dezember, von 9.30 bis 12 Uhr. Die PCR-Abstrichstelle hat am Samstag, 1., Sonntag, 2. und Donnerstag, 6. Januar geschlossen.

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 ist wie folgt regulär erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Aufgrund der Feiertage ist die Hotline des Gesundheitsamtes an folgenden Tagen nicht besetzt: Silvester, Freitag, 31. Dezember, sowie am Donnerstag, 6., und Freitag, 7. Januar.