1 Auch bei sinkender Inzidenz ist der Mundschutz noch unverzichtbar. Foto: Pixabay

Recht entspannt ist die Pandemie-Lage im Schwarzwald-Baar-Kreis zu Wochenbeginn.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Nur vier neue Corona-Fälle tauchen in der Statistik der Region zu Wochenbeginn auf. Das Gesundheitsamt meldete die aktuellen Zahlen: 9469 Fälle mit Genesenen (+28 Fälle zum Vortag), 9839 bestätigte Coronavirus-Fälle insgesamt (+4), 203 Todesfälle (+0) und 167 aktuell an Covid-19 Infizierte, wovon 133 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen sind.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag 31 am Coronavirus erkrankte Personen. Von 46 Intensivbetten insgesamt sind 38 belegt, acht davon durch Corona-Patienten, wovon derzeit einer invasiv beatmet werden muss. (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Montag, 8.19 Uhr).

Vier neue Fälle

Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis lag am Sonntag bei 44,2 (Stand Sonntag, 16 Uhr; Quelle: Landesgesundheitsamt). Am Samstag betrug die Inzidenz 48,0.

Die vier neuen Fälle traten in Blumberg (2), St. Georgen (1) und Villingen-Schwenningen (1) auf.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat ab Dienstag, 8. Juni, wieder wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.

Hotlines sind weiterhin besetzt

Trotz sinkender Inzidenz sind am Landratsamt noch diverse Hotlines besetzt: Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis (Telefon 07721/9 13 76 70, ordnungsamt@Lrasbk.de) sowie für gesundheitliche Fragen zum Virus (Telefon: 07721/9 13 71 90, gesundheitsamt@Lrasbk.de). Die Hotlines sind erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.