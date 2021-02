1 Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn bekannt gewordener Infektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis stieg im Vergleich zum Vorjahr erneut um 16 auf nun 6130 Fälle an. (Symbolfoto) Foto: Balk

Die Gesamtzahl seit Pandemiebeginn bekannt gewordener Infektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis stieg im Vergleich zum Vorjahr erneut um 16 auf nun 6130 Fälle an. 5870 Personen gelten als genesen (+7 zum Vortag), 177 Todesfälle (+0) flossen ebenso in die Statistik ein wie aktuell 83 mit Covid-19 Infizierte (+9).

Schwarzwald-Baar-Kreis - Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Donnerstag 21 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Robert-Koch-Institut sind von 46 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Region noch vier frei, acht Coronapatienten werden intensivmedizinisch behandelt, zwei davon invasiv beatmet. (Stand: Donnerstag, 14.30 Uhr).

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen wieder am Montag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. Am Wochenende steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 37,2 an.

Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger ist unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschaltet und per Mail an gesundheitsamt@Lrasbk.de erreichbar – am Freitag in der Zeit von 8 bis 11.30 Uhr.