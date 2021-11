1 Das Klinikum in Villingen-Schwenningen hat einen neuen Höchststand erreicht: Dort müssen am Dienstag, 23. November, 108 Coronapatienten stationär versorgt werden. Foto: Strauch

So viele Coronapatienten wie am Dienstag mussten noch nie im Schwarzwald-Baar-Klinikum wegen einer Infektion stationär behandelt werden.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Der bisherige Rekord an Coronapatienten im Klinikum lag bei 103, das hatte der Ärztliche Direktor Simon Steiff unlängst in einem Pressegespräch erläutert. Schon damals hatte er vermutet, dass dieser Wert in der aktuellen vierten Welle noch übertroffen werden könnte. Das ist nun der Fall.

Lage wird ernster

So meldet das Gesundheitsamt des Landratsamtes am Dienstag 108 Coronapatienten am Schwarzwald-Baar-Klinikum und damit mehr als jemals zuvor. Auch die Anzahl auf der Intensivstation steigt: 13 Coronapatienten müssen dort behandelt werden, vier davon müssen jetzt invasiv beatmet werden. Von den aktuell 46 zur Verfügung stehenden Intensivpflegebetten sind 45 belegt und ist nur noch eines frei (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Dienstag, 9.15 Uhr).

Die weiteren Zahlen zur Pandemie in der Region: Am Dienstag, 23. November, wurden seit Pandemiebeginn 16 566 Infektionen gemeldet und damit 195 mehr als am Vortag, es gibt in der Statistik 14 258 Genesene (+272 zum Vortag) sowie einen weiteren traurigen Rekord: Die Zahl der Todesfälle stieg um zwei auf 239. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2069 Personen (-79 Fälle zum Vortag).

Inzidenz weiterhin über 600

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 600,4 an (Stand: Montag, 16 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 608,8 (Stand: Samstag, 16 Uhr).