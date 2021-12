2 Zwei Menschen stehen am Testzentrum. Foto: Kupferschmidt

Steigende Infektionszahlen, überlastete Kliniken: Die Pandemie hält die Bevölkerung in Atem. Thomas Zeray möchte seinen Beitrag zur Eindämmung des Virus leisten und hat ein Drive-In Schnelltestzentrum in Villingen eröffnet.















Villingen-Schwenningen - Leer gefegte Regale, wenn es um Schnelltests geht, 3G auf der Arbeit – es scheint der perfekte Zeitpunkt zu sein, ein Testzentrum zu errichten. Thomas Zeray hat genau das gemacht: Seit kurzem hat er in Kooperation mit einem anderen Testzentrumbetreiber aus Schwenningen ein Drive-In Schnelltestzentrum im Villinger Industriegebiet in der Heinrich-Hertz-Straße 5, errichtet – weitere folgen noch.

Nasenabstrich und Spucktest zur Auswahl

Im Angebot hat Zeray sowohl den Nasenabstrich, als auch den Spucktest. Ohne Termin kann man sich kostenlos vom Auto aus testen lassen. "Vorteilhaft wäre es, wenn man die Corona-Warn App hat", sagt Zeray. Das würde den Vorgang beschleunigen. "Das Ergebnis erhält man nach 15 Minuten auf das Handy." Er schätzt, dass er pro Station am Tag 250 Menschen testen und pro Woche 1000 Tests durchführen kann.

Schon um 5.30 Uhr macht Testzentrum auf

Die Leitung eines Testzentrums ist für den gebürtigen Schwenninger nichts Neues: Bereits während seines Studiums in Wirtschaftsrecht in Frankfurt führte er zwei Testzentren – beide an einem zentralen Ort. "Die geografische Lage im Industriegebiet in Vockenhausen ist perfekt", sagt er. "Hier sind die Standorte vieler Firmen und manche Mitarbeiter müssen sich testen lassen." Aus diesem Grund macht er schon um 5.30 Uhr auf. "Die Mitarbeiter können sich dann noch vor Arbeitsbeginn testen lassen." Gedacht ist das Angebot aber für alle Bürger. "Ich habe die Möglichkeiten und möchte meinen Beitrag zur Pandemiebekämpfung leisten", sagt Zeray. Vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis sei dies in Anbetracht der hohen Infektionszahlen sinnvoll.

Winterdienst organisiert

Dass Zeray weiß, was er tut, merkt man ihm an. Die Tests werden zwar knapp, er hat schon vorgesorgt und 10 000 Schnelltests eingekauft. Ausreichend geschultes Personal ist im Einsatz, Strom ist angeschlossen, Heizstrahler wärmen die Mitarbeiter. "Ich habe auch einen Winterdienst für die Durchfahrt organisiert", berichtet der Leiter. "Ab einer Höhe von drei Zentimetern räumt dieser den Schnee weg." Nachdem das Testzentrum den ersten Tag in Betrieb genommen wurde, zeigt sich Zeray zufrieden. "Es funktioniert alles, einige Bürger waren bereits da. In den nächsten Tagen werde ich verstärkt werben."

Eröffnung weiterer Testzentren geplant

Der gebürtige Schwenninger plant noch jeweils in Bad Dürrheim, Donaueschingen und Villingen beim McDonalds sowie beim mömax Schnelltestzentren zu eröffnen. Das Testzentrum im Industriegebiet hat von Montag bis Sonntag von 5.30 bis 10 Uhr und von 15.30 bis 20 Uhr geöffnet.