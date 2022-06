1 Die Inzidenz steigt – gleichzeitig greifen auch wieder mehr Menschen zum Selbsttest. Foto: Klose

Ein weiterer Todesfall und 106 Neuinfektionen seit Mittwoch – gemäß dem allgemeinen Trend steigen auch in der Region die Infektionszahlen der Corona-pandemie leicht ein.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt auch im Schwarzwald-Baar-Kreis tendenziell an. Das Landesgesundheitsamt gibt sie aktuell mit 234,9 an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr) – zum Vergleich: eine Woche zuvor, am 8. Juni, lag sie noch bei 115,6.

243 aktuell infiziert

Die neuesten Zahlen, die das Gesundheitsamt zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis meldete: Seit Pandemiebeginn gab es 76 290 Infektionen in der Region (+106 im Vergleich zum Mittwoch), 75 682 Genesungen (+83) sowie 365 Todesfälle (+1). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 243 Personen (+22). Die Zahl der Intensivpatienten, die an Corona leiden, hat sich indes nicht erhöht – es ist laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts nur noch ein Intensivbett durch einen Coronapatienten belegt, dieser muss nicht invasiv beatmet werden. Von 46 Intensivbetten im Landkreis Schwarzwald-Baar sind 41 belegt.

Hotline gibt Auskunft

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt regulär erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.