Schwarzwald-Baar-Kreis - Wie unwägbar die Lage in der Pandemie ist, das wird immer wieder an neuen Entwicklungen und Maßnahmen sichtbar.

So mache es die aktuelle Situation rund um Covid-19 im Schwarzwald-Baar-Klinikum notwendig, die Notaufnahme Donaueschingen vorübergehend zu schließen, teilt Kliniksprecherin Sandra Adams mit.

Notaufnahme in Villingen-Schwenningen geöffnet

Aufgrund der zunehmend angespannten Pandemie-Situation schließe das Schwarzwald-Baar-Klinikum die Anlaufstelle ab 11. November 2021 vorübergehend. Für Notfallpatienten ist die Notaufnahme am Klinikums-Standort Villingen-Schwenningen wie gewohnt geöffnet. Rettungsdienste fahren nach Villingen-Schwenningen. Fußläufige Notfallpatienten werden gebeten, in Notfällen die KV-Notfallpraxis beziehungsweise die Notaufnahme in Villingen-Schwenningen aufzusuchen.