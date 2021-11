2 Krankenbesuche im Schwarzwald-Baar Klinikum sind ab Montag, 29. November 2021, nicht mehr erlaubt. Foto: Schwarzwald-Baar-Klinikum

Auch vor dem Wochenende sorgen neue Ansteckungen für einen weiteren Anstieg der Infektionszahlen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Das Schwarzwald-Baar-Klinikum erließ nun ein Besuchsverbot.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldete die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis: Die Zahl der bestätigten Infektionen seit Pandemiebeginn stieg am Freitag auf 17 651 (+340 im Vergleich zum Vortag), gleichzeitig wurden 14 955 Fälle gemeldet, die bereits wieder genesen sind (+211), es gibt weiterhin 241 Todesfälle (+0) und die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt demnach bei 2455 Personen (+129). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Freitag 124 am Coronavirus erkrankte Personen. Die Zahl der Coronafälle auf der Intensivstation stieg auf 20, einer von ihnen muss invasiv beatmet werden. Von 46 verfügbaren Intensivpflegebetten sind 45 belegt. (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Freitag, 10.15 Uhr).

Aufgrund der aktuellen Situation erlässt das Schwarzwald-Baar-Klinikum ein Besuchsverbot im Klinikum Villingen-Schwenningen und Donaueschingen. Dort sind aufgrund der aktuell hohen Covid-19-Infektionszahlen im Landkreis ab Montag, 29. November, keine Krankenbesuche mehr erlaubt.

Per Telefon mit dem Patienten sprechen

"Das Schwarzwald-Baar-Klinikum möchte Patienten und Mitarbeiter schützen und bittet um Verständnis für diese Maßnahme", heißt es in einer Pressemitteilung. Soziale Kontakte zu Angehörigen und Freunden können nur noch telefonisch erfolgen. Nur in besonderen Fällen, beispielsweise bei Sterbenden oder bei Patienten in Palliativsituationen, ist ein Besuch nach vorheriger Absprache und mit negativem Schnelltest möglich. Der Nachweis darf nicht älter als 24 Stunden sein. Zwar kann man sich im Klinikum testen lassen, es kann aber zu Wartezeiten kommen.

Ambulante Patientenbehandlungen werden weiterhin angeboten. Dabei ist maximal eine Begleitperson erlaubt, sofern diese benötigt wird. Darüber hinaus dürfen werdende Mütter weiterhin eine Begleitperson in den Kreißsaal mitbringen. "Das Schwarzwald-Baar-Klinikum bedankt sich bei den Bürgern für eine entsprechende Rücksichtnahme", teilt die Klinik mit.