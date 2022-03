Region hat die höchste Inzidenz in ganz Deutschland

Wenn es um die Corona-Inzidenz geht, dann steht der Schwarzwald-Baar-Kreis an erster Stelle – deutschlandweit.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Am 20. März ist Stichtag, dann sollen viele Lockerungen, die in der Corona-Pandemie verhängt worden sind, fallen. Doch gerade mit Blick auf die Region steht eine Zahl in krassem Gegensatz dazu.

Wert liegt bei 3289,3

Die Sieben-Tage-Inzidenz, die den Wert angibt, wieviele Infektionen je 100 000 Einwohner binnen der letzten sieben Tage registriert worden sind, ist mit 3289,3 die höchste in ganz Deutschland. Das geht aus dem Bericht des Robert-Koch-Instituts hervor. Die bundesweite Inzidenz liegt bei 1585,4, der zweitgrößte Inzidenzwert in der Bundesrepublik wird im Landkreis Haßberge registriert mit 3225,2, es folgen die Landkreise Nordhausen, Eichsfeld, Regen und Würzburg. Die Nachbarlandkreise stehen folgendermaßen da: Rottweil hat einen Wert von 2407,1, Tuttlingen liegt bei 2331,1 und Breisgau-Hochschwarzwald bei 1756,0 (jeweils Stand 3.27 Uhr am Dienstag, 15. März).

Ein Blick in das Divi-Intensivregister des Instituts zeigt jedoch, dass das Gesundheitssystem der Region Schwarzwald-Baar rotz der hohen Infektionszahlen nicht überlastet ist. Von den aktuell 46 Intensivbetten, die betrieben werden können in der Region, sind 40 belegt – acht durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss.