1 Wegen unzähliger PCR-Testungen geraten die Labore an ihre Grenzen. Das wirkt sich auch auf die tägliche Statistik des Landkreises aus. Foto: Anspach

Schwarzwald-Baar-Kreis - Wie rasant sich die Mutation des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis verbreitet hat, wurde an der tägliche Statistik deutlich, die das Gesundheitsamt des Landkreises täglich veröffentlichte. Um die Verbreitung zu verfolgen, wurde jeden Tag detailliert gemeldet, wieviele Labor-Bestätigungen für die Omikron-Variante aus der Region vorgelegen haben.

Labore an der Grenze

Doch mittlerweile nimmt die Omikron-Variante überhand und sind tagtäglich so viele PCR-Tests auszuwerten, dass die Labore an die Grenze geraten sind. "In den Laboren wurde die Sequenzierung der PCR-Testungen aufgrund der hohen Anzahl an Proben eingestellt", teilte das Gesundheitsamt deshalb am Dienstag mit. Aufgrund dessen sei es "ab sofort" auch nicht mehr möglich, die Anzahl der Omikron-Mutationen für den Schwarzwald-Baar-Kreis mitzuteilen.

Aufschluss über das Infektionsgeschehen geben darüber hinaus aber auch die übrigen Zahlen. So teilte das Gesundheitsamt am Dienstag die neuesten Zahlen für die Region mit: Seit Pandemiebeginn gibt es jetzt 27 946 Infektionen (+344 im Vergleich zum Vortag), gezählt wurden 26 009 Genesungen (+180) sowie 306 Todesfälle (+0). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 1631 Personen (+164).

28 Coronapatienten im Krankenhaus

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag 28 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Register des Robert-Koch-Instituts sind von aktuell 48 Intensivbetten im Landkreis 41 belegt, sechs davon durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit 689,6 (Stand: Montag, 16 Uhr) an, am Vortag lag dieser Wert bei 652,5, vor einer Woche bei 575,9.

Die 344 neuen Fälle verteilen sich diffus im kompletten Kreisgebiet: Bad Dürrheim (12), Blumberg (11), Bräunlingen (7), Brigachtal (14), Dauchingen (7), Donaueschingen (26), Furtwangen (13), Hüfingen (14), Königsfeld (2), Mönchweiler (4), Niedereschach (2), Schonach (3), Schönwald (1), St. Georgen (7), Triberg (3), Tuningen (6), Unterkirnach (7), Villingen-Schwenningen (184) und Vöhrenbach (3).