Erneut steigt die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis – und auch die der Todesopfer in Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Zahl der Corona-Infektionen und der Corona-Toten im Schwarzwald-Baar-Kreis steigt weiter – wenn auch langsamer. Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch die aktuellen Zahlen: 9505 Fälle mit Genesenen (+17 Fälle zum Vortag), 9877 bestätigte Coronavirus-Fälle insgesamt (+17) und 204 Todesfälle (+1) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 168 Personen (-1), wovon 140 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen worden sind – der Anteil der Mutationen kletterte damit stetig in die Höhe.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Mittwoch 31 am Coronavirus erkrankte Personen – von 44 Intensivbetten insgesamt sind 41 belegt, vier davon durch Corona-Patienten, wovon derzeit einer invasiv beatmet werden muss.

Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz mit 43,3 (Stand Dienstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 48,0 und am Dienstag vor einer Woche bei 78,1.

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat wieder am Freitag von 13 bis 15 Uhr geöffnet.