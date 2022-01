1 Eine Schutzmaske hängt griffbereit am Fenster. Foto: Scheurer

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Demnach gab es in der Region nun bis dato 24 963 Infektionen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie (+254 seit Freitag), zudem wurden 23 938 Fälle gemeldet, in welchen die Infizierten bereits wieder gesund sind (+232 Fälle) und 301 Todesfälle (+3 Fälle). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 724 Personen (+19).

127 neue Fälle der Variante

Stark erhöht hat sich mit Stand zum Montag die Anzahl der Omikron-Fälle. So wurden mittlerweile 196 Fälle (+127 seit Freitag) mit der Omikron-Variante durch die Labore gemeldet.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Montag 45 am Coronavirus erkrankte Personen. Von den 48 Intensivbetten in der Region sind laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts 41 belegt, zehn davon durch Corona-Patienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Tagesbericht mit 331,2 (Stand: Sonntag, 16 Uhr) an, am Vortag lag dieser Wert bei 288,9.