1 Gilt weiterhin: bitte Abstand halten. Foto: Schmidt

Nur ein neuer Corona-Fall im Vergleich zum Vortag – die am Dienstag vom Gesundheitsamt gemeldeten Zahlen sind vergleichsweise positiv.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Demnach liegt die Zahl der in der Region bestätigten Fälle nun bei 10.432 (+1 im Vergleich zum Vortag) – der eine Fall trat in Villingen-Schwenningen auf. In 10.031 Fällen gelten die Infizierten als genesen (+19), weiterhin blickt man auf 214 Todesfälle (+0) und aktuell somit 187 (-18) Covid-19 Infizierte, darunter sind 37 Personen vollständig geimpft. Mit Stand zum Montag, 30. August, wurden 2991 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 187 an Covid-19 Infizierten sind 166 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen (165 Fälle sind Delta-Varianten).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 70,9 an (Stand: Montag, 16 Uhr). Am Vortag lag sie bei 72,9.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag 22 am Coronavirus erkrankte Personen. Drei Coronapatienten sind auf der Intensivstation des Klinikums, einer davon muss invasiv beatmet werden. Von 46 derzeit verfügbaren Intensivbetten im Landkreis sind 29 belegt. (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Dienstag, 9.30 Uhr)

Anlaufstellen

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 bereit. Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter E-Mail ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/9 13 71 90 oder per Mail an gesundheitsamt@Lrasbk.de geschalten. Telefonisch ist die Hotline wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr.