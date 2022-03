1 Weiterhin wichtig bleibt, einen Mund- und Nasenschutz zu tragen. Foto: Tumisu/Pixabay

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Dienstag, 1. März wurden 42 704 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 764 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 46.831 (+ 586 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 320 Todesfälle (+ 1 Fall zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an COVID-19 Infizierten bei 3807 Personen (- 179 Fälle zum Vortag).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Dienstag 71 am Coronavirus erkrankte Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit 1836,8 an (Stand Montag, 16 Uhr), am Vortag lag dieser Wert bei 1975,8 am Montag vor einer Woche bei 1902,1.

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Die PCR-Abstrichstelle des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis steht nur für folgende Personen bereit:

· Personen, die keine Symptome einer Corona-Infizierung haben, jedoch ein positives Selbst-, Schnell- oder Pooling-Testergebnis oder

· Personen, die über die Corona-Warn-App des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige „erhöhtes Risiko erhalten und zudem einen positiven Antigen-Schnelltest vorliegen haben oder

· Personen, die in einer Einrichtung des Gesundheitswesens oder in einem vergleichbar vulnerablen Bereich wie beispielsweise in einem Krankenhaus, Dialysezentrum oder in einer Obdachlosenunterkunft behandelt oder untergebracht werden

Weitere Infos unter www.Lrasbk.de/PCR-Abstrichstelle

Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Weitere Infos gibt es auf der Homepage des Landes Baden-Württemberg unter https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/aktuelle-infos-zu-corona/uebersicht-fragen-und-antworten/.

Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon: 07721 913 7190 geschalten, E-Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotline ist wie folgt regulär erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr. Freitags von 8 bis 11.30 Uhr.