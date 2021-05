4 Abstand halten ist trotz der gelösten Bundesnotbremse auch in der Region noch angesagt. Foto: pixabay

Das Gesundheitsamt teilte die aktuellen Zahlen mit. Im Klinikum stieg die Zahl der Coronapatienten wieder leicht an.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die neue Woche startete mit elf neuen Coronafällen – die Zahl bestätigter Ansteckungen mit dem Coronavirus seit Beginn der Pandemie stieg im Schwarzwald-Baar-Kreis damit auf 9741 (+11 im Vergleich zum Vortag). Das Gesundheitsamt meldete darüber hinaus 9311 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+31), 201 Todesfälle (+0) und aktuell 229 (-20) an Covid-19 Infizierte, wovon 138 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen worden sind, fast ausschließlich handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Die Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei bei 68,2 (Stand Montag, 16 Uhr; Quelle: Landesgesundheitsamt), am Sonntag betrug die Inzidenz 69,2.

42 von 46 Intensivbetten belegt

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag 42 am Coronavirus erkrankte Personen – von den 46 Intensivbetten insgesamt sind 42 belegt, elf davon durch Coronapatienten, wovon einer invasiv beatmet werden muss.

Die elf neuen Fälle verteilen sich wie folgt im Landkreis: Blumberg (2), Donaueschingen (4) und Villingen-Schwenningen (5).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat über die Pfingstferien nur mittwochs geöffnet, also wieder am 2. Juni. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen.

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721/913 7670 geschaltet und wie dienstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr erreichbar.