1 Einfach weggehängt haben viele Spaziergänger gegen die Corona-Maßnahmen, trotz fehlenden Mindestabstands, ihre Masken. Das hat jetzt Folgen. Foto: Scheurer

Der Schwarzwald-Baar-Kreis verschärft die Regeln in der Pandemie – Anstoß dafür gaben die Spaziergänge gegen die Corona-Maßnahmen.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Ab Donnerstag, 23. Dezember, 0 Uhr gilt im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis bei Ansammlungen mit mehr als zehn Personen eine Maskenpflicht. Das Landratsamt Schwarzwald-Baar-Kreis hat am Mittwoch eine Allgemeinverfügung erlassen, die eine Maskenpflicht bei Ansammlungen regelt.

Befristete Regelung

Die Verfügung ist befristet bis zum 10. Januar, 24 Uhr. Die Allgemeinverfügung regelt, dass auf dem Gebiet des Schwarzwald-Baar-Kreises bei Ansammlungen von mehr als zehn Personen im öffentlichen Raum im Freien eine Mund-Nasen-Bedeckung (medizinische Maske) getragen werden muss. Dies gilt auch, wenn der erforderliche Mindestabstand grundsätzlich eingehalten werden kann. Ausschlaggebend für die Allgemeinverfügung waren insbesondere die Ansammlungen oder Aufzüge, die aktuell gegen die Corona-Schutzmaßnahmen zu beobachten sind. "Derzeit gibt es im Schwarzwald-Baar-Kreis vermehrt organisierte Ansammlungen von Personen, welche überwiegend auch als Versammlung im Sinne von Artikel 8 Grundgesetz (GG) einzustufen sind, jedoch zuvor nicht angemeldet wurden und ohne Versammlungsleiter durchgeführt werden. Neben Villingen-Schwenningen fanden solche organisierten Ansammlungen bereits in Furtwangen, Königsfeld und in St. Georgen statt", heißt es in der Allgemeinverfügung.

Spaziergang ohne Abstand und Maske

Bei der organisierten Ansammlung in VS-Villingen seien die in der Corona-Verordnung vorgeschriebenen Mindestabstände nicht eingehalten worden – zum einen bewusst, zum anderen auch aufgrund des dynamischen Geschehens und der unterschiedlichen Schrittgeschwindigkeiten. Zum Großteil sei auch keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen worden. Das Landratsamt begründet die neue Regelung zum jetzigen Zeitpunkt aber auch damit, dass in den Schulferien regelmäßig Ausflüge und Freizeitaktivitäten wahrgenommen werden und es in diesem Zusammenhang häufig zu größeren Ansammlungen von Personen an ÖPNV-Wartebereichen kommen kann. Gleichzeitig werden jedoch die Schüler während der Ferienzeit nicht mehr regelmäßig durch den Schulbetrieb getestet. Hinzu kommt, dass sich in der Silvesternacht regelmäßig größere Ansammlungen von Personen im öffentlichen Raum bilden. Aus dieser Sachlage ergebe sich eine grundsätzlich erhöhte Infektionsgefahr, selbst im Freien.