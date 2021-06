4 Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 26 neue Coronafälle für den Schwarzwald-Baar-Kreis. (Symbolbild) Foto: pixabay

Die Situation im Landkreis stabilisiert sich weiter – die Zahlen der Neuansteckungen bleiben überschaubar.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch 26 neue Coronafälle für den Schwarzwald-Baar-Kreis – insgesamt also nun 9773 Ansteckungen seit Pandemiebeginn. 9361 Personen seien bereits wieder gesund (+20 zum Vortag), 202 verstarben (+0) und die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt demnach bei 210 Personen (+6), in 148 Fällen wurde eine Mutation nachgewiesen.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Mittwoch 36 am Coronavirus erkrankte Personen. Die Lage hat sich entspannt. So sank die Zahl der Intensivpatienten darunter auf sieben, zwei davon müssen invasiv beatmet werden. Von den 46 Intensivbetten sind 38 belegt.

Inzidenz liegt bei 76,2

Die Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 76,2 (Stand Mittwoch, 16 Uhr; Quelle: Landesgesundheitsamt), am Vortag betrug die Inzidenz 78,1.

Die 26 neuen Fälle verteilen sich wie folgt im Landkreis: Bad Dürrheim (2), Blumberg (4), Bräunlingen (4), Donaueschingen (2), Triberg (1), Villingen-Schwenningen (11) und Vöhrenbach (2).

Ab Dienstag, 8. Juni ist das Abstrichzentrum in Schwenningen wieder wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721/9 13 76 70 geschaltet. Fragen können zudem über die Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de gestellt werden. Besetzt ist die Hotline freitags von 8 bis 11.30 Uhr.