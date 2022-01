1 Impfen ist für viele in Zeiten der Pandemie das Gebot. Foto: Krumm

Die Zahl der Corona-Infektionen in der Region Schwarzwald-Baar seit Pandemiebeginn stieg auf 27. 294, das sind 389 Fälle mehr als am Vortag.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt des Landratsamtes teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit. Am Freitag wurden 25 148 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 290 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 27 294 (+ 389), die Genesenen sowie 306 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. 1840 Personen (+ 99) im Landkreis sind aktuell mit dem Virus infiziert.

Mit Stand zum Freitag wurden 957 Fälle (+ 123) mit der Omikron-Variante durch die Labore gemeldet.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 25 am Coronavirus erkrankte Personen. Ein Blick in die Intensivstation: Dort sind laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts aktuell drei Betten frei. Fünf Corona-Patienten müssen in der Intensivstation behandelt werden, einer davon wird invasiv beatmet (Stand Freitag, 9 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 616,3 an (Stand Donnerstag, 16 Uhr). Am Vortag lag der Wert bei 555,3, am Donnerstag vor einer Woche bei 510,2.

