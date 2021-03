1 Die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt aktuell bei 54,1. Foto: Oliver Berg/dpa

Den Menschen in der Region um Villingen-Schwenningen werden voraussichtlich erst einmal weitere Lockerungen von der Corona-Verordnung versagt bleiben.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Auf erneute Lockerungen in der Region dürfen sich die Kreisbewohner wohl erst einmal nicht freuen – die Infektionszahlen steigen weiter. Nun sind es 6421 Infektionen (+34 seit dem Vortag), die seit Pandemiebeginn im Schwarzwald-Baar-Kreis registriert worden sind – die Sieben-Tages-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt aktuell bei 54,1 (Quelle: Landesgesundheitsamt, Stand: Mittwoch, 16 Uhr). Laut Gesundheitsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises sind die Infizierten in 6083 Fällen wieder genesen (+14), weiterhin sind 180 Todesfälle (+0) zu beklagen. Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt jetzt bei 158 Personen (+20).

Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis nehmen die Fälle der nachgewiesenen Mutationen des Coronavirus zu. Mit Stand zum Mittwoch, 17. März wurden in der Region 92 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 158 an Covid-19 Infizierten sind 66 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Fast überwiegend handelt es sich um die britische Variante B1.1.7.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Donnerstag 24 am Coronavirus erkrankte Personen. Fünf dieser Coronapatienten liegen auf der Intensivstation – von den aktuell 43 zur Verfügung stehenden Intensivbetten sind derzeit acht frei (Quelle: Robert-Koch-Institut, Stand: Donnerstag, 10 Uhr)

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen jeweils montags und donnerstags von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon: 116 117 bereit.

Bei Fragen

Die Hotline für Fragen zur Corona-Verordnung des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis ist unter der Telefonnummer: 07721/9 13 76 70 geschaltet. Fragen können zudem über die Mail: ordnungsamt@Lrasbk.de gestellt werden. Weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürgerinnen und Bürger unter Telefon: 07721/9 13 71 90 geschalten. Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de. Die Hotlines sind freitags von 8 bis 11.30 Uhr erreichbar.

Impfung: Nichts geht mehr

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Schwenningen, Waldeckweg 25, 78056 Villingen-Schwenningen sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich. Oninebuchungen sind derzeit aufgrund des Impfstopps für das Vakzin von Astrazeneca in Baden-Württemberg nicht möglich.

Für die Abarbeitung der Warteliste wird das Terminbuchungssystem zunächst bis Montag, 22. März, geschlossen. Für diese Zeit können weder telefonisch noch online Termine in den Impfzentren gebucht werden.