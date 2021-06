1 Wenngleich es wenige neue Fälle gibt, hält das Coronavirus mit seiner Pandemie die Region weiterhin in Atem. (Symbolfoto) Foto: © peterschreiber.media – stock.adobe.com

Während die Zahlen weiter sinken gibt es auch eine positive Randnotiz zur Delta-Variante im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Zwei neue Fälle am Samstag, kein neuer Fall am Sonntag – damit liegt die Zahl der seit Pandemiebeginn bekannt gewordenen Infektionen auf 9976. 9747 Personen gelten als genesen, weiterhin werden 207 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkankung gebracht (+0 im Vergleich zum Freitag) und erkrankt sind im Landkreis derzeit 22 Personen, davon sind 14 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen – die Delta-Variante wurde bei keinem der Infizierten nachgewiesen. Die Sieben-Tages-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 3,3 an (Stand: Samstag, 16 Uhr), am Vortag lag sie noch bei 4,2.

Corona im Schwarzwald-Baar-Kreis: Ab Montag greifen weitere Lockerungen

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Symptomatische Personen müssen sich an ihren Hausarzt wenden, wo sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Schwerpunktpraxen erhalten.