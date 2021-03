1 Die Zahl der Infizierten im Schwarzwald-Baar-Kreis ist weiter zurückgegangen. Foto: dpa

Pandemie: 6807 Personen sind geimpft

Die Corona-Situation in der Region bessert sich weiter.

Schwarzwald-Baar-Kreis (cos). Auf 6172 Infektionen seit Beginn der Pandemie stiegen die Zahlen im Landkreis zum Montag (+6 im Vergleich zum Vortag), 5916 Personen gelten als genesen, 177 sollen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verstorben sein. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 79 Personen (-9). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montag 21 Corona-Patienten. Laut Robert-Koch-Institut muss kein Coronapatient im Klinikum des Landkreises mehr invasiv beatmet werden, von den 46 Intensivbetten insgesamt sind 37 frei, sechs Coronapatienten seien noch auf der Intensivstation (Stand: Montag, 12.30 Uhr).

Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 35,8 an (Stand: Sonntag, 16 Uhr). Die Zahl der Geimpften steigt weiter – laut Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises wurden bislang 6807 Personen geimpft.

Das Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen wieder am Donnerstag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. Die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus , Telefon: 07721/9 13 71 90, Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de, ist dienstags von 8 bis 11.30 Uhr und 14 bis 16 Uhr erreichbar. Termine für eine Impfung sind per Voranmeldung, Telefon 116 117 oder unter: www.impfterminservice.de möglich.