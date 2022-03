1 Immer noch wird gegen das Coronavirus geimpft. Foto: Frankenberg

Schwarzwald-Baar-Kreis - Laut Statistik stieg die Zahl der Coronafälle seit Pandemiebeginn nun bei 54 402 (+1253 im Vergleich zum Vortag).

116 Fälle am Klinikum

Zudem gibt es 46 627 Genesungen (+112), 325 Todesfälle (+0) und aktuell 7450 an Covid-19 Infizierte (+1141 Fälle zum Vortag). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag 116 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von 48 Intensivbetten 37 belegt, sechs davon durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss (Stand: Donnerstag, 16 Uhr). Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt für den Schwarzwald-Baar-Kreis mit 3038,0 an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr). Am Tag zuvor lag dieser Wert bei 2710,1.