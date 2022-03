1 Unzählige Coronatests werden auch im Schwarzwald-Baar-Kreis täglich genommen. Foto: Charisius

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

151 sind frisch genesen

So wurden am Mittwoch 1338 mehr als am Vortag gemeldet, die Zahl der im Landkreis registrierten Coronafälle stieg damit auf bis dato 53 149 seit Pandemiebeginn, zudem gibt es 46 515 Fälle mit Genesenen (+151). Es gab bislang 325 Todesfälle (+0), die in Zusammenhang mit dem Virus gebracht werden. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 6309 Personen (+1187). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Mittwoch 96 am Coronavirus erkrankte Personen, laut Divi-Intensivregister liegen sechs von ihnen auf der Intensivstation (Stand: Mittwoch, 11.15 Uhr) und muss keiner davon invasiv beatmet werden. Das Landesgesundheitsamt gibt die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis aktuell mit 2710,1 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr), am Tag zuvor lag dieser Wert bei 2365,3.