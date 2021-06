1 Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Coronazahlen mit. Foto: Pixabay

Das Gesundheitsamt meldete am Mittwoch wieder die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis: Die Anzahl der bestätigten Coronavirus-Fälle stieg auf 9951 (+10 im Vergleich zum Vortag), 9632 Personen sind genesen (+15) und es ist ein weiterer Todesfall zu beklagen, womit nun 205 Todesfälle in Zusammenhang mit Covid-19 stehen sollen.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 114 Personen (-6) – nur in zehn Fällen davon wurde keine Mutation nachgewiesen.

Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 27,8 an (Quelle: Landesgesundheitsamt, Stand: Mittwoch, 16 Uhr) – am Vortag lag die Inzidenz bei 32, am Tag zuvor lag sie noch bei 35,8.

80 Personen abgestrichen

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Mittwoch 28 am Coronavirus erkrankte Personen. Von den insgesamt 47 Intensivbetten am Klinikum sind 40 belegt – vier davon durch Coronapatienten. Keiner von ihnen muss aktuell invasiv beatmet werden.

Das Testverhalten ist indes an manchen Tagen weiterhin rege. So wurde in dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen am Dienstag von 80 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen.

Die zehn neuen Fälle tragen in folgenden Orten auf: Donaueschingen (7), Furtwangen (2) und Unterkirnach (1).