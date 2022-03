1 PCR-Tests sorgen für mehr Klarheit, ob eine Infektion mit dem Coronavirus vorliegt oder nicht. Foto: Anspach

Die Infektionsrate im Schwarzwald-Baar-Kreis wird allmählich offenbar kleiner.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

52448 sind bereits genesen

Am Donnerstag, 17. März wurden 60 011 Infektionen seit Pandemiebeginn gemeldet (+497 im Vergleich zum Vortag), zudem 52 448 Genesungen (+131), 328 Todesfälle (+0) und 7235 aktuell an Covid-19 Infizierte (+366). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag, 17. März, 95 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den aktuell 48 betriebsbereiten Intensivbetten im Landkreis 38 belegt, elf durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss.

Und auch die Inzidenz sinkt allmählich: Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das Landesgesundheitsamt in seinem aktuellen Lagebericht mit 2602,5 an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr) – am Tag zuvor lag dieser Wert noch bei 2981,1.