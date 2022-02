1 Der Pieks wird gesetzt – allerdings immer seltener im Schwarzwald-Baar-Kreis. Mit der Ankunft des Vakzins von Novavax könnte sich das ändern. Foto: Kumm

Hunderte Infizierte an jedem Tag. Noch nie erkrankten so viele am Coronavirus – trotzdem schwindet das Interesse an Schutzimpfungen in der Region. Man hofft auf den Impfstoff von Novavax – doch den wird es nicht überall geben.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Impfquote in Region ist zwar nach umfangreichen Anstrengungen, dem Ausweisen von Impfzentren und dem Abbauen von diversen Hürden gestiegen – Luft nach oben aber gibt es weiterhin.

Region holt auf

So zählt der Schwarzwald-Baar-Kreis mit Stand zum Jahresende 2020 insgesamt 212 872 Einwohner, bis zum 13. Februar waren insgesamt 151 094 Bewohner davon voll immunisiert – also zweimal geimpft. Die Booster-Impfung ließen sich bislang jedoch merklich weniger Kreisbewohner verabreichen: 98 943 Personen wurden diesbezüglich gezählt. Der Anteil an vollständig, also zweimal Geimpften, liegt damit aktuell bei 71,0 Prozent – der Landesschnitt dieser Impfquote beträgt aktuell 70,6 Prozent. Zum Vergleich: Die Impfquote in Rottweil liegt bei 71,4, in Tuttlingen bei 76,6, in Konstanz bei 71,1, in Freiburg bei 77,0 im Kreis Breisgau-Hochschwarzwald bei 73,6 Prozent. Der Anteil an Auffrischungsimpfungen liegt im Schwarzwald-Baar-Kreis bei 46,5 Prozent, landesweiter Durchschnitt ist bei 48,7. Man hat also aufgeholt, nachdem man im vergangenen Frühsommer bezüglich der Impfquote schlecht dastand und sich vom Leiter des Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart, Uwe Lahl, harsche Kritik anhören musste – Landrat Sven Hinterseh hatte dafür auch die ungleiche Verteilung des Impfstoffs im Land verantwortlich gemacht.

Interesse lässt nach

Unterm Strich aber steht im Schwarzwald-Baar-Kreis in der Tat eine nachlassende Nachfrage nach Impfungen, bestätigt die Pressesprecherin des Landkreises, Heike Frank, auf Nachfrage unserer Redaktion. Das Landratsamt könne das auch aufgrund der Nachfrage in den drei Impfstützpunkten im Landkreis so bestätigen – diese sind im Schwarzwald-Baar-Center in Villingen-Schwenningen, auf dem ehemaligen Kasernenareal in Donaueschingen sowie in der Gewerbehallestraße 3 in St. Georgen zu finden. Keine Erkenntnisse hat man beim Amt jedoch, wie es sich mit den Coronaschutz-Impfungen bei den niedergelassenen Ärzten verhält.

Besonders auffallend hinsichtlich des Impfverhaltens in der Region: Während die Wenigsten auf die Zweitimpfung verzichten, da diese der Grundimmunisierung dienen, verhält es sich mit den Booster-Impfungen jedoch anders. Das belegen auch die aktuellen Zahlen des Sozialministeriums in Baden-Württemberg anhand des Anteils an Vollimmunisierungen über 71 Prozent im Schwarzwald-Baar-Kreis, während der Anteil der Auffrischungsimpfungen bei gerade einmal besagten 46,5 Prozent liegt. Die Landesweit höchste Auffrischungsquote hat laut Sozialministerium Baden-Baden mit 71,4 Prozent, die geringste Auffrischungs-Quote ist im Kreis Böblingen mit 32,1 zu finden.

Wer Novavax will, muss zum Stützpunkt

Doch die Hoffnung, die Impfquote im Schwarzwald-Baar-Kreis noch zu steigern, gibt man im Landratsamt Schwarzwald-Baar nicht auf: "Für viele, die sich bisher noch nicht für eine Coronaschutz-Impfung entschieden haben, könnte der neue Impfstoff der Firma Novavax interessant sein", findet die Pressesprecherin des Landratsamtes und unterbreitet gleichzeitig eine frohe Kunde für all jene: "Wir erhalten diesen Impfstoff voraussichtlich in der Woche des 21. Februar." Den genauen Termin in der Kalenderwoche acht will das Landratsamt bekanntgeben, "sobald uns dieser durch das Ministerium mitgeteilt wurde". Der Impfstoff werde dann ausschließlich über die Stützpunkte verimpft, kann also nicht von Haus- oder Betriebsärzten bestellt werden.

Personell wird nachjustiert

Das wiederum könnte ein starkes Argument für den Erhalt der Impfstützpunkte sein. Deren Notwendigkeit sinkt derzeit mit dem schwindenden Impfinteresse. Wie lange man an den Stützpunkten im Schwarzwald-Baar-Kreis noch festhalten will, entscheidet das Sozialministerium – bislang ist die Genehmigung zum Betrieb der Impfstützpunkte bis Ende März erteilt. Trotzdem will man auf das schwindende Impfinteresse offenbar reagieren: "Möglich ist, dass wir die Öffnungszeiten reduzieren", lässt Heike Frank hierzu auf Nachfrage verlauten. Schon jetzt stellt man Überlegungen zur weiteren personellen Besetzung an. "Unser Team arbeitet hierzu gerade an Lösungen. Der Personaleinsatz hängt dabei unter anderem davon ab, wie die Nachfrage nach dem Impfstoff von Novavax und nach Viertimpfungen in den Heimen ist", erläutert Frank. Der Personaleinsatz werde an die sich ändernde Situation angepasst.