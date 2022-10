1 Kathrin bekommt ihre Auffrischungsimpfung mit dem neuen angepassten Impfstoff. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis kann man sich mit dem an die Omikron-Variante BA.4/BA.5 angepassten Impfstoff impfen lassen. Foto: Riedl

In der Corona-Pandemie ist Bewegung, die Inzidenz steigt, und auch im Impfstützpunkt des Landkreises macht sich das jetzt offenbar bemerkbar.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis folgt dem allgemeinen Trend: Sie klettert immer weiter nach oben. Die Infektionswelle gewinnt an Fahrt, immer mehr Menschen stecken sich wieder mit dem Coronavirus an. Eine Entwicklung, die man auch beim Landratsamt des Schwarzwald-Baar-Kreises in erhöhter Alarmbereitschaft verfolgt.