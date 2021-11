1 Sorgen sich um die steigende Zahl an Corona-Patienten im Schwarzwald-Baar-Klinikum und die Zunahme schwerer Fälle (von links): Geschäftsführer Matthias Geiser, der Ärztliche Direktor Matthias Henschen und Joachim Kwiotek von der Pflegedirektion. Foto: Ziegwalner

Ein düsteres Szenario zeichnet das Leitungsteam des Schwarzwald-Baar-Klinikums für die kommenden Wochen: ein Anstieg der Corona-Patienten auf neue Höchstwerte, zunehmende Fälle mit schwerem Verlauf und die erforderliche Verlegung in andere Krankenhäuser. Schon jetzt sterbe jeden Tag mindestens ein Mensch an oder mit Covid-19.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Dass die Situation sie mitnimmt, der Zustand schwerst kranker Patienten ebenso wie die Belastung der Mitarbeiter, ist Geschäftsführer Matthias Geiser, dem Ärztlichen Direktor Matthias Henschen und Joachim Kwiotek von der Pflegedirektion anzumerken.

Steigende Inzidenz macht Überlastung absehbar

"Die Situation im Haus verschärft sich", sagt Geiser beim Pressegespräch am Freitag unmissverständlich. Die Spitze der vergangenen Wellen sei bereits erreicht. "Wir hatten nur an zwei Tagen mehr Patienten, und das war an Weihnachten 2020", blickt er auf die Zahlen vor dem Wochenende mit 102 an Covid-19 Infizierten im Klinikum, acht von ihnen auf der Intensivstation. Bei steigenden Inzidenzzahlen und dem Erfahrungswert, dass acht bis zehn Prozent der Erkrankten ins Krankenhaus müssen, sei die Überlastung absehbar.

Das Klinikum arbeite im Krisenmodus, verschiebe nicht dringend notwendige Eingriffe oder Untersuchungen und könne nicht mehr alle Leistungen zum gewünschten Zeitpunkt erbringen. Noch sei es möglich, Patienten auf der 50 Betten umfassenden Intensivstation und der auf Schlaganfälle spezialisierten Abteilung aufzunehmen. Und es bestehe die Möglichkeit, weitere Plätze zu schaffen, allerdings nicht mehr mit dem bisherigen Betreuungskonzept.

Teams von Pflegekräften aus verschiedenen Bereichen

In diesem Fall gelte es, Teams von Pflegekräften aus verschiedenen Bereichen zu bilden, erklärt Kwiotek. Die Notwendigkeit, Betriebsabläufe umzustellen, Stationen zu verlagern oder zu schließen, um Kapazitäten für Covid-19-Patienten zu schaffen, stelle alle seit Monaten vor große Herausforderungen. Zu dem ohnehin kräftezehrenden Alltag komme nun die Pandemie, in der die Betreuung der Patienten das doppelte Personal binde – und den Pflegekräften nicht nur körperlich, sondern auch emotional zusetze. Zumal die Begleitung der Angehörigen hinzukomme, die per Telefon Kontakt aufnehmen und um Informationen bitten. Bei vielen gebe es Ermüdungserscheinungen, allerdings stärke der Zusammenhalt in den Teams.

Froh sei er über die gute Zusammenarbeit mit Reha- und Pflegeeinrichtungen, die sich um die Nachsorge kümmern, wenn Patienten nicht mehr der Behandlung im Klinikum bedürfen, betont Kwiotek. So seien Betten nicht länger als erforderlich belegt.

Konzentration auf schwere Fälle

Dass sich das Klinikum auf die schweren Fälle konzentrieren muss und alle freien Kapazitäten benötigt, verdeutlichte Henschen. Mit 150 Corona-Patienten sei angesichts des exponentiellen Wachstums in der nächsten Zeit zu rechnen. Unverständnis zeigt er für das Verhalten vieler Menschen, aber auch für die Politik, die beispielsweise volle Fußballstadien zulasse. Die Delta-Variante sei deutlich ansteckender und könne sich mehr ausbreiten, als die bisherigen Virusvarianten. Zumal auch Geimpfte das Virus weitertragen können. Im vergangenen Winter hätten alle gehofft, mit der Impfung auf der sicheren Seite zu sein. Nun zeige sich jedoch, dass es Impfdurchbrüche gebe und sich der Schutz gerade bei Senioren nach zwei Monaten abschwäche.

Allerdings sei auch festzustellen, dass auf der Intensivstation des Klinikums 70 Prozent der Patienten ungeimpft seien, und bei den Geimpften seien es überwiegend ältere Menschen mit Vorerkrankungen. So könne er nur an alle appellieren, sich impfen zu lassen – und Abstand zu halten, Kontakte einzuschränken sowie FFP2-Masken zu tragen. "Die Politik muss uns unterstützen", fordert Henschen, die richtige Entscheidung sei da die Absage von Weihnachtsmärkten in der Region. Und er hofft, dass die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) bald Impfstoffe für Kinder ab fünf Jahren freigibt, damit die Schulen offen bleiben und sich Übertragungswege weiter reduzieren. Denn die momentane Situation bereite ihm große Sorgen, er fürchte, dass Erkrankungen mit schweren Verläufen ansteigen. "Ich hoffe, dass die Mitarbeiter die Kraft besitzen, die Arbeit mit schwer kranken Menschen fortzusetzen", unterstreicht Henschen. Vor deren Leistung habe er den höchsten Respekt.

Info: Besuchszeiten

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum hat die Besuche auf 14 bis 18 Uhr beschränkt. Zudem darf nur ein Besucher beim Patient sein. Das Klinikum wolle ein Besuchsverbot vermeiden, erklärte der Geschäftsführer Matthias Geiser. Viel Ärger und unnötige Belastung bereite allen Mitarbeitern jedoch der Versuch mancher, ein Schlupfloch dieser Regelung zu finden und auf den Stationen Diskussionen anzufangen. Wenn jeder eine Sonderlösung fordere, könne es nicht funktionieren. In diesen Zeiten sei Zusammenhalt und gegenseitiges Verständnis erforderlich. Ansonsten müsse die Klinik zum strengen Verbot zurückkehren