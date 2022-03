1 Tauschten sich über die Herausforderungen des Gesundheitsamtes in der Corona-Pandemie aus (von links): erster Landesbeamter Martin Seuffert, Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbauer und Hatem Saleh, Leiter des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis. Foto: Landratsamt SBK

Ein Amt, in dem seit rund zwei Jahren nichts mehr ist, wie es einmal war, stand im Fokus eines Abgeordnetenbesuchs: das Gesundheitsamt.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Über die aktuelle Arbeit des Gesundheitsamtes des Landratsamtes Schwarzwald-Baar-Kreis informierte sich Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur von der SPD.

Von 30 auf 59

Der erste Landesbeamte Martin Seuffert und der Leiter des Gesundheitsamtes Hatem Saleh berichteten darüber, wie das Team des Gesundheitsamtes seit Beginn der Corona-Pandemie die vielseitigen Arbeiten bewältigt. Hierfür wurde das Team, welches aus 30 Mitarbeitern im Normalbetrieb bestand, um 29 Unterstützungskräfte erweitert und zuletzt um weitere zehn Bundeswehrsoldaten ergänzt, so der Erste Landesbeamte. Insbesondere für den tatkräftigen Einsatz der Bundeswehrsoldaten, die vor allem bei der Kontaktnachverfolgung und der Datenerfassung eingesetzt wurden, sprach Martin Seuffert seinen Dank an den Bund aus.

Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur zeigte sich beeindruckt von dem großen Engagement der Mitarbeiter des Gesundheitsamtes und dankte für die Flexibilität in der Planung und dem beispielhaften Einsatz. Beispielhaft sei, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis immer wieder zur Bewältigung der Lage in Vorleistungen getreten sei. "Das Einrichten der Landkreis eigenen PCR-Teststelle im Amselweg in VS-Villingen zeigt, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis praxisorientierte Lösungen für die Bevölkerung des Landkreises findet", so Derya Türk-Nachbaur.

Impfpflicht ein großes Thema

Weiter legte der Leiter des Gesundheitsamtes Hatem Saleh dar, wie sich das Gesundheitsamt auf die einrichtungsbezogene Impfpflicht vorbereitete. Ein Großteil der Mitarbeiter in Pflegeheimen, Kliniken und weiteren Einrichtungen sei geimpft. Wenn die Arbeitgeber klar hinter der Notwendigkeit der Impfung stünden, sei die Impfquote des Personals oft besonders hoch. Weil das Gesundheitsamt dennoch mit einer Vielzahl von ungeimpften Personen rechnen musste, die nach dem 16. März gemeldet werden, setze es zwei Mitarbeiter ein für diese neue Aufgabe. Dies sei notwendig, da wahrscheinlich oft Einzelfallanalysen erforderlich sein dürften und die Aufrechterhaltung der Versorgung ein wichtiges Argument gegen ein Tätigkeitsverbot sei. Gleichwohl hätten einige Einrichtungen bereits signalisiert, dass sie im Zweifel auf ungeimpftes Personal verzichten könnten, berichtete Saleh.

Derya Türk-Nachbauer zeigte sich davon überzeugt, dass die einrichtungsbezogene Impfpflicht lediglich eine erste Stufe zur allgemeinen Impfpflicht sein könne.