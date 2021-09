1 Die Zahl der Corona-Infizierten im Schwarzwald-Baar-Kreis steigt weiter. Foto: © peterschreiber.media – stock.adobe.com

Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis und einen weiteren Todesfall.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Am Mittwoch, 1. September, wurden 10 046 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 15 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle liegt demnach aktuell bei 10 486 (+ 54 Fall zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 215 Todesfälle (+ 1 Fall zum Vortag) sind hierin enthalten.

Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 225 Personen (+ 38 Fälle zum Vortag), 47 Personen davon sind vollständig geimpft. Mit Stand zum Dienstag, 31. August wurden 2991 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 225 an Covid-19 Infizierten sind 147 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen (146 Fälle sind Delta-Varianten).

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befinden sich am Mittwoch, 1. September, 21 am Coronavirus erkrankte Personen. Das Landesgesundheitsamt gab die Sieben-Tage-Inzidenz aktuell mit 79,9 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr). Die 54 zusätzlichen Corona-Fälle verteilen sich auf die Städte und Gemeinden wie folgt: Villingen-Schwenningen (30), Donaueschingen (10), Bad Dürrheim (4), Brigachtal (3), Dauchingen (4), Hüfingen (1), Königsfeld (1) und Triberg (1).