1 Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Coronazahlen mit. Foto: Pixabay

Das Gesundheitsamt meldet 246 neue Corona-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis – Am Donnerstag informierte die Behörde über 13 640 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+ 132 zum Vortag). Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden insgesamt 15 695 Fälle (+ 246 zum Vortag) gezählt, die Genesenen sowie 235 Todesfälle (+ 1) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 1820 Personen (+ 113).

Die Neuinfektionen verteilen sich auf Bad Dürrheim (14), Blumberg (10), Brigachtal (4), Dauchingen (4), Donaueschingen (6), Furtwangen (5), Hüfingen (2), Königsfeld (11), Mönchweiler (5), Niedereschach (9), Schonach (4), Schönwald (4), St. Georgen (14), Tuningen (8), Unterkirnach (1), Villingen-Schwenningen (144) sowie Vöhrenbach (1).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag 99 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind elf Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung, zwei davon müssen invasiv beatmet werden (Stand Donnerstag, 12 Uhr).

Die Sieben-Tage-Inzidenz stieg abermals. Diese gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 640,8, an (Stand: Mittwoch, 16 Uhr). Am Vortag lag sie bei 626,2.