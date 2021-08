1 Das Gesundheitsamt meldet am Donnerstag elf Neuinfektionen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Foto: Pixabay

Das Gesundheitsamt teilt die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Am Donnerstag, 12. August, wurden 9845 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 3 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 10 129 (+ 11 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 214 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 70 Personen (+ 8 Fälle zum Vortag).

Mit Stand zum Mittwoch, 11. August, wurden 2714 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den ­aktuell 70 Infizierten sind 26 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen (alle Fälle sind Delta-Varianten). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Donnerstag vier am Coronavirus erkrankte Personen.

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. Für Fragen zur Corona-Verordnung stehen die Städte und Gemeinden zur Verfügung. Weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/9 13 71 90 geschalten. Die Hotline ist wie folgt erreichbar: montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr. Fragen sind auch per E- Mail an gesundheitsamt@Lrasbk.de möglich.

Das Kreisimpfzentrum bietet in der Tennishalle in VS-Schwenningen im Waldeckweg 25 eine Corona-Schutzimpfung ohne Anmeldung an. Von montags bis freitags kann von jeweils 11 bis 19 Uhr jeder, der geimpft werden möchte, einfach vorbeikommen. Zudem gibt es diese Möglichkeit am Samstag, 21. August. Am Freitag, 27. August, hat das Kreisimpfzentrum geschlossen. Zum Impftermin müssen mitgebracht werden: Ausweisdokument (Personalausweis oder Reise-pass), Impfpass (falls keiner vorhanden ist, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK). Weitere Informationen gibt es im Internet unter: www.lrasbk.de/Kreisimpfzentrum/.