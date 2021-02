1 Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt bei 80 Personen. Foto: © Thaut Images – stock.adobe.com

Aus dem aktuellen Zahlenwerk des Gesundheitsamtes geht es hervor: Insgesamt 6141 Infektionen waren am Freitag in der Region seit Pandemiebeginn zu verzeichnen (+11 im Vergleich zum Vortag), 5884 Personen gelten als genesen (+14), 177 Todesfälle in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion wurden registriert. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 80 Personen (-3).

Schwarzwald-Baar-Kreis - Im zentralen Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen wurde am Donnerstag von 55 Personen ein Abstrich genommen. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Freitag 24 am Coronavirus erkrankte Personen.

Laut Robert-Koch-Institut sind 37 von 46 zur Verfügung stehenden Intensivbetten in der Region belegt, neun davon durch Corona-Patienten, von welchen zwei invasiv beatmetet werden müssen (Stand: Freitag, 12.30 Uhr). Die Sieben-Tages-Inzidenz für die Region liegt bei 36,7 (Quelle: Landesgesundheitsamt, Stand: Donnerstag, 16 Uhr).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen wieder am kommenden Montag von 13 bis 15 Uhr geöffnet.