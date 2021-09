1 66 neue Corona-Fälle meldet das Gesundheitsamt am Mittwoch für den Schwarzwald-Baar-Kreis. Foto: Pixabay

Um 66 Neuinfektionen ist die Zahl der Corona-Fälle im Schwarzwald-Baar-Kreis an einem Tag gestiegen.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldet am Mittwoch, 8. September (Stand 7.30 Uhr), 10 205 Fälle, die bereits wieder gesund sind (+16 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 10 699 (+66 Fälle zum Vortag), die genesenen Fälle sowie 215 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 279 Personen (+50 Fälle zum Vortag), 50 Personen davon sind vollständig geimpft. E

Villingen-Schwenningen ist Schwerpunkt

in Schwerpunkt der Neuinfektionen liegt in Villingen-Schwenningen (+33 zum Vortag). Weitere neue Fälle gibt es in Donaueschingen (+7), Bad Dürrheim (+7), Blumberg (+3), Bräunlingen (+1), Brigachtal (+3), Dauchingen (+2), Furtwangen (+1), Hüfingen (+3), Niedereschach (+1), St. Georgen (+1), Triberg (+1), Tuningen (+2) und Unterkirnach (+1). Mit Stand zum Dienstag, 7. September, wurden 3182 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 279 an Covid-19 Infizierten sind 182 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen (alle Fälle sind Delta-Varianten). Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Mittwoch acht am Coronavirus erkrankte Personen. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt Baden-Württemberg zuletzt mit 90,7 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr), am Montag lag sie bei 92,1.