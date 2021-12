1 Ein paar Tropfen genügen, um 15 Minuten später ein Schnelltest-Ergebnis in Händen zu halten. Foto: Klose

Schwarzwald-Baar-Kreis. Es wurde über 16 189 Fälle informiert, die bereits wieder gesund sind (+ 264 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Pandemiebeginn liegt aktuell bei 19 253 (+ 434), die Genesenen sowie 252 Todesfälle (+ 2) sind hierin enthalten. Somit sind 2812 Personen (+ 168) im Schwarzwald-Baar-Kreis derzeit mit dem Virus infiziert.

Neue Corona-Fälle treten in allen 20 Städten und Gemeinden des Landkreises auf: Bad Dürrheim (31), Blumberg (21), Bräunlingen (4), Brigachtal (11), Dauchingen (9), Donaueschingen (35), Furtwangen (16), Gütenbach (2), Hüfingen (21), Königsfeld (15), Mönchweiler (3), Niedereschach (14), Schonach (8), Schönwald (3), St. Georgen (11), Triberg (8), Tuningen (7), Unterkirnach (7), Villingen-Schwenningen (199) sowie Vöhrenbach (9).

Derzeit fünf Betten frei

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Donnerstag 123 am Coronavirus erkrankte Personen. Bei 20 Corona-Patienten ist eine intensivmedizinische Behandlung erforderlich, drei davon werden invasiv beatmet. Derzeit sind auf der Intensivstation fünf Betten frei, meldet das Divi-Intensivregister (Stand Donnerstag, 10 Uhr).

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 869,5 (Stand Mittwoch, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 845,6, am Mittwoch vor einer Woche bei 728,6.

