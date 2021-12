1 In der Oberen Straße 37 hat ein neues Testzentrum eröffnet. Foto: Kupferschmidt

In Villingen gibt es ein weiteres Corona-Testzentrum, diesmal in der Innenstadt.















VS-Villingen - Die Verkündung des Landes trifft die Gastronomen hart: 2G-Plus gilt nun auch für Restaurantbesuche. Als hätte er gewusst, dass die Nachfrage nach Tests nun steigt, hat der 22-jährige Georgios Raptis am Freitag ein neues Testzentrum in der Oberen Straße 37 in Villingen eröffnet.

"Die Idee hatte ich schon im Sommer, mit der konkreten Umsetzung habe ich vor drei Wochen begonnen", sagt er auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. Er arbeitet hauptberuflich in einem Tatoostudio in Singen, wohnt aber in Villingen-Schwenningen und ist dort groß geworden.

Von 8 bis 20 Uhr geöffnet

Jeden Tag hat das Schnelltestzentrum von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Dort wird ein Nasenabstrich angeboten, den man sich ohne vorherige Terminvereinbarung unterziehen kann.

Aktuell sind zehn Mitarbeiter beim 22-Jährigen beschäftigt, denn: Georgios Raptis möchte es nicht bei einem Schnelltestzentrum belassen. "Diese Woche eröffnen wir ein Testzentrum an der BlueBoxx in Villingen und Ende Dezember eines am Riettor", sagt er. "Man macht damit etwas gegen die Pandemie. Ich glaube, Testzentren helfen jedem", so Raptis.