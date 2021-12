1 Die Intensivstationen sind durch Corona-Patienten stark beansprucht. Foto: Spata

Sprunghaft steigt die Zahl der Todesopfer in der Coronapandemie an – 261 Menschen im Schwarzwald-Baar-Kreis ließen während der Pandemie mit oder wegen einer Virusinfektion ihr Leben.















Link kopiert

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Es sind bedenkliche Zahlen, die das Gesundheitsamt des Landkreises am Mittwoch wieder meldet – so sind neben fünf weiteren Todesfällen – 261 seit Pandemiebeginn insgesamt – weitere 278 Kreisbewohner mit dem Coronavirus infiziert. Am Mittwoch wurden ferner 17 598 Fälle von Genesenen gemeldet (+420 im Vergleich zum Vortag), die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 20 814 (+278). Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2955 Personen (-147).

48 Intensivbetten können betrieben werden

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Mittwoch 117 am Coronavirus erkrankte Personen. Die Zahl der Intensivpflegebetten am Klinikum ist gestiegen – nun kann man dort mit dem aktuell zur Verfügung stehenden Personal 48 Intensivbetten betreiben. 20 davon sind von Coronapatienten belegt, einer von ihnen muss invasiv beatmet werden (Quelle: Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts, Stand: Mittwoch, 8. Dezember).

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis gibt das in seinem aktuellen Bericht mit 911,8 an (Stand: Dienstag, 16 Uhr). Eine höhere Inzidenz hat in Baden-Württemberg nur noch der Landkreis Tuttlingen mit 942,3.

Hier gibt es in der Region Schnell- und PCR-Tests