Fünf neue Fälle – alle in Villingen-Schwenningen

1 Das Coronavirus tritt ein wenig in den Hintergrund, nachdem es immer weniger Neuinfektionen gibt. (Symbolfoto) Foto: Pixabay

Weiterhin überschaubar ist die Infektionslage im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Einen weiterhin ruhigen Verlauf nimmt das Pandemiegeschehen im Schwarzwald-Baar-Kreis: Es gab bislang 9991 Infektionen im Landkreis (+5 im Vergleich zum Vortag), 9754 Genesene (+1), 211 Todesfälle (+0) und somit aktuell 26 an Covid-19 Infizierte (+4), worunter 15 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen worden sind – die gefürchtete Delta-Variante ist nicht dabei. Die fünf neuen Fälle traten alle in Villingen-Schwenningen auf.

Sechs Personen im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Donnerstag sechs am Coronavirus erkrankte Personen. Von 46 Intensivbetten am Klinikum sind insgesamt 42 belegt – keines davon durch einen Coronapatienten.

Symptomatische Personen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, dort erhalten sie die Kontaktdaten der Corona-Schwerpunktpraxen. Am Wochenende wird der Ärztliche Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 vermittelt.