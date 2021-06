Fast in jedem Fall eine Mutation

Die Pandemie-Lage in der Region verändert sich – darauf haben auch die Mutationen des Coronavirus Einfluss.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldete zu Wochenbeginn wieder die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis.

Es gab demnach acht weitere Ansteckungen und bislang 9937 Infektionen insgesamt, in 9609 Fällen gelten die Infizierten als wieder gesund (+11 Fälle zum Vortag), 204 Todesfälle (+0) und somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 124 Personen (-3), wovon es sich in 112 Fällen um Mutationen handelt, fast ausschließlich um die britische Variante.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Montagvormittag 28 am Coronavirus erkrankte Personen. Von den 47 Intensivbetten insgesamt sind derzeit 40 belegt, sieben davon durch Corona-Patienten – invasiv beatmet werden aber muss von diesen aktuell keiner.

Die acht neuen Fälle verteilen sich wie folgt im Landkreis: Blumberg (2), Bräunlingen (2), Donaueschingen (1), Schönwald (1) und Villingen-Schwenningen (2).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen hat wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Weiterhin gilt, dass sich symptomatische Personen an ihren Hausarzt wenden müssen.