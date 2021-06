1 Die Lage im Landkreis entspannt sich, wie den Corona-Zahlen des Gesundheitsamts zu entnehmen ist. Foto: Pixabay

Erstmals seit mehr als drei Monaten zählt der Schwarzwald-Baar-Kreis weniger als 100 mit dem Coronavirus infizierte Personen.

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus. Am Freitag wurden 9661 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 8 zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle seit Beginn der Pandemie liegt aktuell bei 9963 (+ 4), die Genesenen sowie 206 Todesfälle (+ 1) sind hierin enthalten. Derzeit sind somit 96 Personen (- 5) mit Covid-19 infiziert, davon sind 93 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen. Die vier Neuinfektionen verteilen sich auf Furtwangen (2) sowie Villingen-Schwenningen (2).

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 26,8 (Stand Donnerstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag sie bei 27,8, am Donnerstag vor einer Woche bei 38,1.

28 Corona-Patienten im Klinikum

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 28 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind derzeit drei Corona-Patienten in intensivmedizinischer Behandlung. Invasiv beatmet werden muss derzeit niemand (Stand Freitag, 10.30 Uhr).

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) am Standort Hallerhöhe in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, für symptomlose Personen öffnet dienstags und freitags von jeweils 13 bis 15 Uhr. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamts für gesundheitliche Fragen zum Virus unter Telefon 07721/9 13 71 90, E-Mail gesundheitsamt@Lrasbk.de an Werktagen erreichbar.

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Schwenningen, Waldeckweg 25, Villingen-Schwenningen sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich. Termine werden telefonisch unter 116 117 (ohne Vorwahl) oder online unter: www.impfterminservice.de vereinbart. Das Landratsamt weist darauf hin, dass es selbst direkt keine Termine vergeben kann.