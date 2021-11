3 Alte, Junge, Männer und Frauen – das Coronavirus hat offenbar kein klares Beuteschema. Foto: © a7880ss - stock.adobe.com

Schwarzwald-Baar-Kreis - Waren es auch in der Region in den vorangegangenen Pandemiewellen vornehmlich die ältesten Semester, die von schweren, bisweilen sogar tödlichen Verläufen betroffen waren, hat sich die Lage nun doch deutlich verändert: Unter den 228 Todesopfern im Schwarzwald-Baar-Kreis, die mit oder an dem Virus verstorben sind, sind mittlerweile auch Jüngere zu finden.

Zwei sind sogar richtig jung

Laut Statistik des Robert-Koch-Instituts waren unter den bis zu dieser Erhebung 223 gelisteten Todesfällen immerhin zwei Personen, die lediglich zwischen 15 und 34 Jahre alt waren, sowie acht Männer zwischen 35 und 59 Jahren und drei Frauen derselben Altersgruppe, insgesamt also 13 Verstorbene, die noch keine 60 Jahre alt waren. Bei 36 Männern im Alter zwischen 60 und 79 Jahren wurde ebenfalls das Coronavirus diagnostiziert, in derselben Altersgruppe verstarben auch 29 Frauen mit oder an Covid-19. Bei den über 80-jährigen Todesfällen wurden 77 Männer und 70 Frauen mit dem Virus beerdigt. Viel eindrücklicher aber sind die Zahlen, nimmt man nicht explizit die Todesopfer in den Blick, sondern alle Infizierten im Schwarzwald-Baar-Kreis allgemein.

Über 80-Jährige waren einmal die stärkste Fraktion

Mit Blick auf die Covid-19-Fälle in der Region, nach Altersgruppen sortiert, fällt in der Erhebung des Robert-Koch-Instituts ebenfalls auf: Die stärkste Fraktion stellen die über 80-Jährigen längst nicht mehr. Die meisten Infektionen gab es bei den 35- bis 59-Jährigen – insgesamt 5251 Kreisbewohner dieses Segments steckten sich bislang an. Diese sind gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen mit 4316 Personen, den 60- bis 79-Jährigen mit 1824 Infektionen, den Fünf- bis 14-Jährigen mit 1347 Mädchen und Jungen – erst an fünfter Stelle kommen die hochbetagten, mindestens 80-Jährigen mit 898 Ansteckungen. Gefolgt werden diese von den ganz jungen, zwischen null und vier Jahre alten Kreisbewohnern, von welchen sich noch immerhin 301 das Coronavirus einfingen.

In Nachbarlandkreisen sieht es ähnlich aus

Eine Vergleichbarkeit mit anderen Regionen stellt das Robert-Koch-Institut durch die Betrachtung dieser Zahlen, bezogen auf 100 000 Einwohner, her: die 15- bis 34-Jährigen mit 8756,9 männlichen Covid-19-Fällen und 8953,5 Frauen im selben Alter, insgesamt also 17 710,4 Infektionen. Von den 35- bis 59-Jährigen haben sich, ebenfalls betrachtet pro 100 000 Einwohner, 14 895,2 Männer und Frauen infiziert, bei den fünf- bis 14-Jährigen haben sich 13 782,8 Mädchen und Jungen angesteckt. An fünfter Stelle rangieren die über 80-Jährigen mit 10 783 Fällen je 100 000 Einwohner. Diese sind gefolgt von den 60- bis 79-Jährigen mit 7779,6 Fällen pro 100 000 Einwohner vertreten, unter den ganz jungen Kreisbewohnern zwischen null und vier Jahren wurden immerhin noch 5698,9 Infektionen, bezogen auf 100 000 Einwohner, gezählt. Ein ähnliches Bild zeigt sich demnach auch in den Nachbarlandkreisen Rottweil und Tuttlingen – die 15- bis 34-Jährigen führen auch dort das Infektionsgeschehen mittlerweile an. Dass nicht nur die Infizierten, sondern auch jene mit schweren Verläufen, die bisweilen eine Behandlung im Krankenhaus notwendig machen, mittlerweile jünger sind als zu Pandemie-Beginn, bestätigte auch Kliniksprecherin Sandra Adams unlängst im Gespräch mit unserer Redaktion.

Schwarzwald-Baar-Klinikum verschiebt wieder manche planbare OP

Die Lage in der Pandemie spitzt sich also zu. Und das zeigt sich auch im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen: 61 Coronapatienten bedürfen dort aktuell einer stationären Behandlung, 14 davon sind in intensivmedizinischer Behandlung, einer müssen sogar invasiv beatmet werden. Unserer Redaktion wurde bereits Mitte vergangener Woche zugetragen, dass am Schwarzwald-Baar-Klinikum angesichts dieser Entwicklung gemäß einer Weisung seitens der Klinikleitung auf planbare Operationen verzichtet werden solle, die eine Behandlung auf der Intensivstation nach sich ziehen könnten, um dort ausreichend Kapazitäten für die wieder zahlreicheren Coronafälle freizuhalten.

Klinikum dementiert zunächst

Das aber dementiert Klinik-Sprecherin Sandra Adams auf Nachfrage: "Nein, das kann ich nicht bestätigen", sagt sie. Aber sie betont auch, dass sich das Klinikum "auf steigende Zahlen an Corona-Patienten" vorbereite. Deshalb musste man "leider bestimmte Eingriffe", die für Ende der Vorwoche geplant waren, verschieben. "Dafür bitten wir die betroffenen Patienten um Verständnis", so Adams. Ein Alltag wie zu Vor-Corona-Zeiten ist also auch am Schwarzwald-Baar-Klinikum aktuell nicht in Sicht.

Neue Sprachregelung am Klinikum

Zu Wochenbeginn dann kommuniziert das Klinikum plötzlich doch eindringlicher, welche Maßnahmen nun ergriffen werden: "Bestimmte geplante Eingriffe werden verschoben und die Besucherregelung geändert. Das Schwarzwald-Baar-Klinikum verzeichnet einen deutlich erhöhten Patientenzustrom." Dabei handele es sich, so Adams, nicht nur vermehrt um Patienten mit Covid-19, sondern auch um "viele andere, häufig schwer-kranke Menschen, von denen viele auch ein Intensivbett benötigen". Anders als in der zweiten und dritten Welle sei der Zustrom der Patienten in Folge des Verzichts auf einen Lockdown in der aktuellen vierten Welle "ungebremst". Das Klinikum sehe sich "gezwungen, wieder geplante, weniger dringliche Eingriffe zu verschieben" und bittet um Verständnis. "Wie bereits in der Vergangenheit geht es nicht darum, ob wir hier noch irgendwo ein zusätzliches Bett aufstellen könnten", so Klinik-Geschäftsführer Matthias Geiser. Der Engpass ist das Personal – gerade die Versorgung von Covid-19-Patienten ist aufwendig und personalintensiv.

Neue Besuchsregelung

Ab Mittwoch, 10. November, gilt zudem eine geänderte Besuchsregelung: Ab sofort darf nur noch ein Besucher beim Patienten sein, mehrere Besucher gleichzeitig sind nicht mehr möglich. Zudem gilt für alle Besucher die 2G-Regel – nur noch Geimpfte oder Genesene dürfen kommen, Ausnahmen gebe es nur nach vorheriger Absprache und in besonderen Fällen. Die 3G-Regel gilt nur noch beim Beistand für werdende Mütter im Kreißsaal – nicht auf der Wochenstation. Und der Test für die Begleitperson zur Geburt werde im Klinikum vorgenommen.

Notfall-Patienten in schlechterem Zustand als gewohnt

Und nun stelle sich am Schwarzwald-Baar-Klinikum tatsächlich ein, was Beobachter der Lockdowns in den vergangenen Pandemiewellen befürchtet haben: In der Notaufnahme liefen nun vermehrt Patienten "in einem vergleichs-weise deutlich schlechteren gesundheitlichen Zustand als gewohnt" auf. "Etwa knapp die Hälfte der Patienten, die in die Notaufnahme kommen, muss auch stationär aufgenommen werden." Längere Wartezeiten sind die Folge. Der Zustand sei "angespannt".

Kreisimpfzentren wieder im Fokus?

Und welche Vorkehrungen werden nun seitens des Landkreises getroffen? Ähnliche Entwicklungen in anderen Landkreisen zeigen: Mit der steigenden Inzidenz wächst schnell auch wieder das Interesse an Schutzimpfungen. Hinzu kommen all jene, die nun nach einer dritten Impfung, einer so genannten Booster-Impfung, verlangen. Lässt Landrat Sven Hinterseh nun das Ende September geschlossene Kreisimpfzentrum in VS-Schwenningen wieder eröffnen? Im Landkreis Biberach wagte man angesichts eines Sieben-Tage-Inzidenzwerts von über 400 nun einen solchen Schritt. Stadt und DRK eröffneten kurzerhand ein Impfzentrum in der dortigen Stadthalle – kommen kann jeder, ohne Termin. Kai Sonntag von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg, welche das Land zuletzt dabei unterstützt hatte, das ärztliche und nicht-ärztliche Personal für Impfzentren und mobile Impfteams zu akquirieren, ist diesbezüglich im Schwarzwald-Baar-Kreis noch nicht involviert und weiß: Auch das Sozialministerium habe "im Augenblick" keine Impfzentren in Planung. Ein Landkreis könne so etwas aber sehr wohl in Eigenregie vorantreiben – nun also sind, will man diesen Weg gehen, Landrat Sven Hinterseh und seine Mitarbeiter der Kreisverwaltung gefragt.