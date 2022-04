1 Abstand halten und Maske tragen ist vielerorts ist weiterhin angesagt. Foto: Zinken

Die Zahl der Todesfälle, die in Zusammenhang mit Corona gebracht werden, steigt auf 353 – drei weitere sind zu beklagen.















Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilte die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

78 Patienten im Klinikum

Demnach sind nun bislang insgesamt 70 801 Ansteckungen aufgetreten (+221 im Vergleich zum Vortag), gezählt wurden ferner 68 867 Genesungen (+115) und die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten beläuft sich auf 1581 Personen (+103). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Mittwoch 78 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von insgesamt 46 Intensivbetten in der Region derzeit 43 belegt, acht davon durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt im aktuellen Lagebericht mit 601,8 an.