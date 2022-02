1 Eineinhalb Meter Abstand gelten als das Mindestmaß während der Pandemie. Foto: Schutt

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die neueste Statistik des Gesundheitsamtes zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis zeigt bis dato 38.508 Infektionen in der Region (+262 im Vergleich zum Vortag), 35.109 Genesungen (+629), drei weitere Todesfälle und damit seit Pandemiebeginn 315, die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden und aktuell 3084 Personen im Landkreis, die aktiv infiziert sind (-370).

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Dienstag 48 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von den aktuell 48 Intensivbetten im Landkreis 35 belegt, vier davon durch Coronapatienten, von welchen keiner invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt für den Schwarzwald-Baar-Kreis in seinem aktuellen Lagebericht mit 1834,0 an (Stand: Montag, 16 Uhr) – am Vortag lag dieser Wert bei 1825,5 (Stand: Sonntag, 16 Uhr).

Die 262 neuen Fälle verteilen sich im Kreisgebiet wie folgt: Bad Dürrheim (24), Blumberg (4), Bräunlingen (8), Brigachtal (17), Dauchingen (2), Donaueschingen (37), Furtwangen (14), Gütenbach (1), Hüfingen (18), Königsfeld (5), Mönchweiler (1), Niedereschach (9), Schonach (2), St. Georgen (11), Triberg (4), Tuningen (1), Unterkirnach (3) und Villingen-Schwenningen (101).