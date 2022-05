1 Immer noch bedürfen manche am Coronavirus Foto: Strauch

Die Zahl der Infektionen mit dem Coronavirus im Landkreis ist auf 74 205 gestiegen.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilte die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

Ein weiterer Intensiv-Fall

Demnach gibt es 157 Neu-Infektionen und kam es seit Pandemiebeginn in der Region Schwarzwald-Baar bislang zu insgesamt 74 205 Ansteckungen. Zudem wurden am Donnerstag 73 494 Genesungen gemeldet (+129 Fälle zum Vortag), 361 Todesfälle (+0) und liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 350 Personen (+28). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 36 am Coronavirus erkrankte Personen. Laut Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts sind von insgesamt 46 betriebsbereiten Intensivbetten am Klinikum Villingen-Schwenningen 39 belegt, drei davon durch Coronapatienten und damit eines mehr als noch am Vortag. Invasiv beatmet werden muss keiner der Coronafälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt für die Region in seinem aktuellen Lagebericht mit 336,4 an.