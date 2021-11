Die aktuelle Situation im Schwarzwald-Baar-Klinikum ist zunehmend angespannt. Die Zahl der Patienten mit Covid 19 nimmt zu. Aus diesem Grund verschiebt das Krankenhaus geplante, weniger dringliche Eingriffe.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Inzidenz im Schwarzwald-Baar Kreis steigt und auch die Fallzahlen der Patienten mit Covid 19 im Schwarzwald-Baar-Klinikum in Villingen-Schwenningen klettern seit einigen Tagen spürbar nach oben. Aktuell sind 55 Patienten stationär aufgenommen. Davon befinden sich zehn Patienten auf der Intensivstation. Das Schwarzwald-Baar Klinikum reagiert auf die aktuelle Situation: Bestimmte geplante Eingriffe werden verschoben und die Besucherregelung geändert.

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum verzeichnet einen deutlich erhöhten Patientenzustrom. Es handelt sich nicht nur vermehrt um Patienten mit Covid 19. Das Klinikum als Zentralversorger der Region behandelt auch viele andere, häufig schwerkranke Menschen, von denen viele auch ein Intensivbett benötigen. Insgesamt betreibt das Klinikum aktuell mehr als 50 Intensivbetten sowie eine Schlaganfalleinheit. Anders als in der zweiten und dritten Welle gibt es keinen Lockdown, der Zustrom der Patienten ist somit ungebremst.

Eingeschränkte Versorgungskapazitäten

Das Schwarzwald-Baar-Klinikum sieht sich aufgrund der aktuellen Situation gezwungen, wieder geplante, weniger dringliche Eingriffe zu verschieben. Dafür wird um Verständnis gebeten. "Wie bereits in der Vergangenheit geht es nicht darum, ob wir hier noch irgendwo ein zusätzliches Bett aufstellen könnten", betont Matthias Geiser, Geschäftsführer des Schwarzwald-Baar Klinikums. "Denn was unsere technische Ausstattung betrifft, wäre das problemlos möglich. Der Engpass ist und bleibt das pflegerische und ärztliche Personal, das sich um die Patienten kümmern muss." Gerade die Versorgung von Covid-19-Patienten ist besonders aufwändig und deshalb personalintensiv.

Neben der steigenden Anzahl an Corona-Patienten kommt hinzu, dass es – bedingt durch Krankheit oder Quarantäne – auch Ausfälle bei der Belegschaft gibt. Das schränkt den Handlungsspielraum zusätzlich ein.

Besuchsregelung

Im Klinikum gilt ab dem 10. November eine geänderte Besuchsregelung: Ab sofort darf nur noch ein Besucher beim Patienten sein, mehrere Besucher gleichzeitig sind nicht mehr möglich. Darüber hinaus gilt für alle die so genannte 2G-Regel. Das bedeutet, dass Besucher entweder geimpft oder genesen sein müssen, entsprechende Nachweise sind mitzuführen. Nur in besonderen Fällen und nach Absprache werden Ausnahmen zur 2G-Regel gemacht, beispielsweise bei Sterbenden oder Patienten in Palliativsituationen.

Darüber hinaus darf eine Begleitperson nach der 3G-Regel bei werdenden Müttern im Kreißsaal dabei sein. Begleitpersonen, die weder geimpft noch genesen sind, werden dafür im Klinikum getestet. Für den Besuch auf der Wochenstation gilt allerdings, wie für alle anderen auch, die 2G-Regel.

Situation in der Notaufnahme

Das Klinikum verzeichnet nicht nur eine steigende Anzahl von Corona-Patienten. Auch Patienten mit anderen Erkrankungen suchen zunehmend die Notaufnahme des Schwarzwald-Baar Klinikums auf, wobei diese Patienten in einem vergleichsweise deutlich schlechteren gesundheitlichen Zustand als gewohnt ankommen. Etwa knapp die Hälfte der Patienten, die in die Notaufnahme kommen, muss auch stationär aufgenommen werden. Aufgrund der angespannten Situation kann es unter anderem zu langen Wartezeiten kommen.

Matthias Henschen, Ärztlicher Direktor des Klinikums, appelliert an die Bevölkerung: "Die Pandemie ist alles andere als vorbei! Wir stecken mittendrin, und unsere Mitarbeiter tun ihr Bestes, um die Patienten trotz allem möglichst gut zu versorgen. Jeder sollte seinen Teil beitragen, das heißt: sich an Hygienekonzepte halten, sich schützen und sich nach Möglichkeit impfen lassen!"