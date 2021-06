1 Mittels eines PCR-Tests lassen sich auch Mutationen des Coronavirus analysieren. Foto: Gollnow

Das Gesundheitsamt meldete am Donnerstag 30 neue Coronafälle für den Schwarzwald-Baar-Kreis, die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 9803 (+56 Fälle am Mittwoch und Donnerstag). Die genesenen Fälle sowie 202 Todesfälle (keine Änderung zu den beiden Vortagen) sind enthalten. Am Donnerstag wurden 9384 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+43 Fälle seit Mittwoch).

Schwarzwald-Baar-Kreis - Die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten liegt bei 217 Personen (+13 Fälle am Mittwoch und an Fronleichnam). Mit Stand zum Mittwoch, 2. Juni, wurden 2456 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell Infizierten sind 146 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen.

Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befanden sich am Mittwoch 36 am Coronavirus erkrankte Personen. Die Lage hat sich entspannt. So sank die Zahl der Intensivpatienten darunter auf sieben, zwei davon müssen invasiv beatmet werden. Von den 46 Intensivbetten sind 38 belegt.

Symptomatische Personen müssen sich an Arzt wenden

Die Inzidenz für den Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei 68,7 (Stand Donnerstag, 3. Juni, 16 Uhr; Quelle: Landesgesundheitsamt), am Mittwoch betrug die Inzidenz 76,2 und am Dienstag 78,1.

In dem von der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) betriebenen zentralen Corona-Abstrichzentrum am Standort Hallerhöhe in Schwenningen wurde am Mittwoch, 2. Juni, von 66 Personen ein Abstrich für einen PCR-Labortest genommen. Ab Dienstag, 8. Juni, ist das Abstrichzentrum wieder wie folgt geöffnet: dienstags und freitags von 13 bis 15 Uhr. Weiter gilt, dass sich symptomatische Personen an den Hausarzt wenden müssen. Symptomatische Personen erhalten nur dort die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 bereit.