1 Eine Frau streift eine Schutzmaske über – zur FFP2-Maske greifen die Menschen angesichts steigender Zahlen nun wieder häufiger. Foto: Pleul

54 Corona-Patienten müssen derzeit stationär im Schwarzwald-Baar-Klinikum untergebracht werden. Das aber ist längst nicht der einzige Beleg dafür, dass die Pandemie weiter an Fahrt gewinnt.















Link kopiert

Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt teilt werktäglich die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis mit.

Auch viele Genesungen

Am Dienstag berichtete die Behörde von 285 neuen Fällen und damit seit Pandemiebeginn 79 905 registrierten Ansteckungen im Schwarzwald-Baar-Kreis. Gleichzeitig wurden 79 115 Genesungen gemeldet (+261 Fälle im Vergleich zum Vortag). 369 Todesfälle (+0), die mit dem Coronavirus in Verbindung gebracht werden, flossen bislang in die Statistik ein. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 421 Personen (+24). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich 54 Corona-Patienten – laut Divi-Intensivregister sind von 48 Intensivbetten im Klinikum 37 belegt, fünf durch Coronapatienten, von welchen einer invasiv beatmet werden muss. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt für die Region mit 604,6 an (Stand: Montag, 16 Uhr), am Tag zuvor lag der Wert bei 593,8.

Die landesweit höchste Inzidenz weist laut aktueller Erhebung der Ostalbkreis mit 1092,3 auf, dicht gefolgt vom Landkreis Rastatt mit 1000,5. Den niedrigsten Wert hat der Stadtkreis Pforzheim mit 457,9. Der Schwarzwald-Baar-Kreis liegt bei einem landesweiten Durchschnitt von 729,3 etwa im Mittelfeld – das war nicht immer so, im November 2021 beispielsweise war die Region Spitzenreiter im Land, was die Höhe des Inzidenzwertes anbelangte.