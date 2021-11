1 Die Schutzmaske gehört zum Besuch der Gastronomie schon fast wie selbstverständlich dazu. Foto: Bein

Erneut steigt die Zahl der Corona-Fälle im Landkreis kräftig an.















Schwarzwald-Baar-Kreis - Das Gesundheitsamt informiert über die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Freitag wurden 13 804 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 164 Fälle zum Vortag). Seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 wurden insgesamt 15 932 Fälle (+ 237) bestätigt, die Genesenen sowie 235 Todesfälle (keine Änderung) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 1893 Personen (+ 73).

Die neuen Fälle verteilen sich auf Bad Dürrheim (14), Blumberg (2), Bräunlingen (1), Brigachtal (9), Dauchingen (4), Donaueschingen (21), Furtwangen (1), Hüfingen (3), Königsfeld (4), Niedereschach (8), Schonach (4), Schönwald (7), St. Georgen (13), Triberg (2), Tuningen (3), Unterkirnach (1), Villingen-Schwenningen (139) und Vöhrenbach (1).

Sieben-Tage-Inzidenz

Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 659,6 (Stand Donnerstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag der Wert bei 640,8, am Donnerstag vor einer Woche bei 368,8. Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Freitag 102 am Coronavirus erkrankte Personen. Intensivmedizinisch behandelt werden müssen laut DIVI-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts elf Patienten, zwei davon werden invasiv beatmet (Stand Freitag, 11.30 Uhr).