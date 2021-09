1 Das Gesundheitsamt hat acht neue Corona-Fälle für den Schwarzwald-Baar-Kreis gemeldet. Foto: ©Taviani – stock.adobe.com

Das Gesundheitsamt meldet die aktuellen Zahlen zur Verbreitung des Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis. Am Dienstag, 14. September (Stand: 8.30 Uhr), wurden 10 360 Fälle seit Beginn der Pandemie gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+25 Fälle zum Vortag). Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Fälle liegt aktuell bei 10 925 (+8 Fälle zum Vortag). Die genesenen Fälle sowie 215 Todesfälle (keine Änderung zum Vortag) sind hierin enthalten. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 350 Personen (-27 Fälle zum Vortag), 67 Personen davon sind vollständig geimpft.

Aktuelle Informationen zur Corona-Lage in unserem Newsblog

Schwarzwald-Baar-Kreis - Mit Stand zum Montag, 13. September, wurden 3384 Mutationsnachweise durch die Labore gemeldet. Von den aktuell 350 an Covid-19 Infizierten sind 243 Fälle mit einer Mutation nachgewiesen (alle Fälle sind Delta-Varianten).

Im Schwarzwald-Baar Klinikum befanden sich am Dienstag 20 am Coronavirus erkrankte Personen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis gibt das Landesgesundheitsamt aktuell mit 134,8 an (Stand: Montag, 16 Uhr). Am Sonntag lag sie bei 135,1.

SymptomatischePersonen müssen sich für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, nur dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter der Telefonnummer 116 117 bereit.

Das Kreisimpfzentrum bietet in der Tennishalle in Schwenningen im Waldeckweg 25 eine Corona-Schutzimpfung ohne Anmeldung an. Von montags bis freitags kann jeder, der geimpft werden möchte, von 11 bis 19 Uhr einfach vorbeikommen. Zudem gibt es diese Möglichkeit am Samstag, 18. September, von 11 bis 16 Uhr. Zum Impftermin sind ein Ausweisdokument (Personalausweis oder Reisepass), der Impfpass (falls keiner vorhanden ist, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt) und die elektronische Gesundheitskarte (eGK) mitzubringen. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.lrasbk.de/Kreisimpfzentrum/.