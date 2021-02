Corona im Schwarzwald-Baar-Kreis Covid-19-Fallzahlen bleiben auf erhöhtem Niveau

Das zentrale Corona-Abstrichzentrum in Schwenningen, Brandenburger Ring 150, hat für symptomlose Personen wieder am Montag von 13 bis 15 Uhr geöffnet. Symptomatische Personen können sich an den Hausarzt wenden. Die Hotlines des Landratsamtes (Corona-Verordnung 07721/9 13 76 70, Gesundheitsfragen 07721/9 13 71 90 und Reiserückkehr 07721/ 9 13 76 79) sind am Freitag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 11.30 Uhr sind wieder am Montag von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr geschaltet.

Termine für eine Corona-Schutzimpfung im Kreisimpfzentrum (KIZ) in Schwenningen, Waldeckweg 25, sind grundsätzlich nur per Voranmeldung möglich. Termine werden telefonisch unter: 116 117 oder online unter: www.impfterminservice.de vereinbart. Weitere Infos unter: www.lrasbk.de/Kreisimpfzentrum/.